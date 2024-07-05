В Уэльсе политикам запретят лгать

Неожиданная инициатива правительства Уэльса: говорить неправду политикам хотят запретить региональным законом. В случае если будет установлен факт, когда общественный деятель покривил душой, его немедленно уволят и запретят заниматься политической деятельностью.

По всей видимости, для Британии в целом и для Уэльса в частности эта проблема острая: на общенациональных выборах недоверие граждан к политикам проявилось в полной мере и привело консерваторов к поражению.