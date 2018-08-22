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В Уфе вернули самолет в аэропорт и эвакуировали пассажиров из-за возгорания двигателя

Пассажирский самолет Ту-204 авиакомпании Red Wings, который совершал рейс из Уфы в Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания двигателя. На борту воздушного судна находились 202 пассажира. После успешной экстренной посадки все пожарные и аварийно-спасательные расчеты аэропорта Уфы слаженно отработали аварийный план. Все пассажиры были эвакуированы с помощью надувных трапов. Пострадавших нет. Аварийный Ту-204 отстранен от полетов. Проводится расследование. 

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