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В Ухане началось строительство больницы для пациентов, зараженных новым коронавирусом

В Ухане началось строительство больницы для пациентов, зараженных новым коронавирусом

В пятницу утром в китайском Ухане началось строительство новой больницы для размещения пациентов, зараженных новым коронавирусом. Больница площадью 25 тысяч квадратных метров сможет одновременно принять до 1 тысячи пациентов. Госпиталь должны построить по модели больницы "Сяотаншань" в Пекине. Ее возвели за 7дней во время эпидемии атипичной пневмонии в апреле 2003 года, чтобы справиться с большим числом пациентов.

Фото: Синьхуа

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