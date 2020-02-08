В Ухане зафиксирован первый случай гибели иностранца - это 60-летняя гражданка США. В самих же Штатах известно о 12 инфицированных, и летальных исходов не было. Тем временем Всемирная организация здравоохранения публикует обнадеживающие данные - в последние 2 дня в Китае наблюдают спад новых случаев заражения коронавирусом. Смогли вылечить 2050 человек. Погибли свыше 720. Китайские ученые обнаружили вероятного промежуточного хозяина нового коронавируса - им оказалось животное панголин.