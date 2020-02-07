В Ухане заработала вторая спецбольница

Согласно официальным данным, количество погибших от нового коронавируса составило 641 человек. Число инфицированных превысило 31,5 тысячи. И, конечно, важная статистика - число тех, кто выздоровел. Цифра приближается к полутора тысячам. К примеру, в Китае вылечили самого пожилого среди заболевших - 91-летнего жителя. В Ухане сегодня сдана в эксплуатацию вторая специализированная больница для лечения зараженных коронавирусом. Ее пациенты будут участвовать в клинических испытаниях нового противовирусного средства.



