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В Ухане заработала вторая спецбольница

Согласно официальным данным, количество погибших от нового коронавируса составило 641 человек. Число инфицированных превысило 31,5 тысячи. И, конечно, важная статистика - число тех, кто выздоровел. Цифра приближается к полутора тысячам. К примеру, в Китае вылечили самого пожилого среди заболевших - 91-летнего жителя. В Ухане сегодня сдана в эксплуатацию вторая специализированная больница для лечения зараженных коронавирусом. Ее пациенты будут участвовать в клинических испытаниях нового противовирусного средства.

ВОЗ: Ситуация требует координации международных усилий

Тем временем власти центрального Китая жалуются на нехватку медперсонала. Дополнительно требуется 2 тысячи врачей. Всемирная организация здравоохранения заявляет о нехватке средств индивидуальной защиты от коронавируса в мире. Он на территории уже 26 государств. Первый случай зарегистрирован в Северной Корее, хотя она первой после известия об эпидемии закрыла границы для прибывающих из Китая.

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