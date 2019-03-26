В Украине бандеровцев приравняли к ветеранам

В стране сегодня вступает в силу закон о признании участниками боевых действий членов Украинской повстанческой армии. Теперь они смогут претендовать на те же льготы, что и участники Великой Отечественной войны, на оплату коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте и медицинское обслуживание.