В Украине бесследно исчезли 16 млрд евро из финансовой помощи ЕС

Он отметил, что правильнее было бы направить эти средства, к примеру, на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе. Так политик прокомментировал заявление украинского премьера, который пожаловался, что киевский режим так и не получил обещанной ЕС еще в 2022 году финансовой помощи.