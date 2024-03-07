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В Украине бесследно исчезли 16 млрд евро из финансовой помощи ЕС
В Украине бесследно исчезли 16 млрд евро из финансовой помощи ЕС. Эти деньги, очевидно, стали добычей коррупционеров. Такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Он отметил, что правильнее было бы направить эти средства, к примеру, на субсидии для фермеров и развитие больниц в Евросоюзе. Так политик прокомментировал заявление украинского премьера, который пожаловался, что киевский режим так и не получил обещанной ЕС еще в 2022 году финансовой помощи.
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