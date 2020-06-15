В Украине без света остались 180 населенных пунктов

В девяти областях Украины из-за непогоды было прервано энергоснабжение. Проливные дожди со штормовым ветром стали причиной обрыва проводов нескольких десятков ЛЭП. Затоплено много деревень, в Черновицкой области размыты дороги. Без света остались 180 населенных пунктов. Во многие села подачу электричества не удалось восстановить до сих пор.