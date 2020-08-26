В Украине более ста населенных пунктов остались без электричества

Непогода обрушилась на центральные регионы Украины. МЧС страны сообщает почти о 140 населенных пунктах, которые остались без электричества. Причиной стал сильный ветер, который рвал провода и ломал деревья. Из-за проливных дождейоказались подтоплены сотни домов. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в Житомирской, Киевской и ряде других областей. Ликвидация последствий сейчас продолжается. Пока восстановить подачу электричества удалось только в половину населенных пунктов.



