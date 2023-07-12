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В Украине борются с коррупцией

Реальную картину с демократическими реформами Незалежной и особенно усилиями по борьбе с коррупцией демонстрирует громкий арест в Украине. За взятку была задержана народный депутат от партии Зеленского Людмила Марченко. Она предлагала помощь в пересечении границы. О задержании объявило Национальное антикоррупционное бюро страны. Не так давно прогремела другая коррупционная история - с одесским военкомом и его стремлением обогатиться за счет нежелающих идти на бойню сограждан.

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