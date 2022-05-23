В Украине будут конфисковывать имущество граждан, поддерживающих российскую спецоперацию

Зеленский подписал еще один закон, открывающий широчайший простор для злоупотреблений. В стране теперь будут производить конфискацию имущества граждан, которые поддерживают российскую спецоперацию.



Поскольку пресловутая "поддержка" - категория абстрактная, ее можно вменить в вину любому, особенно, если у него есть привлекательная собственность. Доказательство готовности украинских властей к произволу - судьба Виктора Медведчука. Он превратился из олигарха в заключенного просто потому, что не успел бежать.



Та же участь может грозить экс-президенту Порошенко. Его обвинили сегодня в сотрудничестве с Россией! Тот факт, что у политика в собственности огромное количество имущества, наверняка сыграл важную роль.