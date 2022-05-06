В Украине демонтировано уже свыше десятка военных памятников

В последние недели вандализм по отношению к памятникам советским воинам обрел характер общеевропейской пандемии. Мэр Вильнюса заявил, что им уже принято решение о разрушении мемориала на Антакальнисском кладбище. Это будет сделано, как только найдут юридическую зацепку. Памятник относится к объектам культурного наследия.

Монумент на Антакальнисском кладбище возведен в 1951. Здесь захоронено свыше 3 тысяч воинов 3-го Белорусского фронта, погибших летом 1944-го в боях за освобождение Вильнюса.

Но литовский вандализм лишь элемент большой трагической картины. В одной только Украине военных памятников демонтировано свыше десятка. Последним снят с постамента танк Т-34 в Житомире. Надругательству подвергались памятники в Таллинне и Риге.

Прибалтика и Украина отменили памятные мероприятия

Спецслужбы Литвы, Латвии и Эстонии выступили с предупреждениями, что любые памятные мероприятия 9 Мая будут рассматриваться властями как провокации. Украинские города объявляют комендантский час на период с 8 по 10 мая.





Но память о святых для миллионов людей событиях готовы предать немногие: организаторы "Бессмертного полка" сообщают, что традиционное шествие пройдет в 88-ми странах.

Премьер Латвии: Памятник павшим несовместим с принципами свободы

Буквально несколько часов назад премьер Латвии заявил, что решение о сносе памятника советским воинам в Риге принято. По словам господина Кариньша, сейчас в мире есть только черное и белое, а монумент символизирует то, чему в Латвии больше нет места. По его словам, ценности демократии и памятник несовместимы. Почему героическая борьба с нацизмом противоречит латвийским представлениям о свободе, премьер не уточнил.