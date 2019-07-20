В Украине день тишины

В Украине наступил день тишины перед голосованием на выборах в Верховную Раду. Они состоятся завтра, а сегодня запрещено проводить политические агитации и публично призывать голосовать за того или иного кандидата. За нарушения грозят большие штрафы. На выборы идут 22 партии. Как показывают социсследования, в парламент пройдут лишь 5. Лидер электоральных симпатий - "Слуга народа". За нее готовы отдать свои голоса почти половина избирателей. За голосованием будут следить более полутора тысяч иностранных наблюдателей, в том числе и белорусские.