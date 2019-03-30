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В Украине день тишины перед президентскими выборами
Запрещена любая агитация. Она касается СМИ, интернет-изданий и наружной рекламы. А вот на социальные сети и веб-ресурсы, которые не имеют статуса СМИ, это ограничение не распространяется, отметили в МВД страны. Согласно опросам, наибольший рейтинг по-прежнему у шоумена Владимира Зеленского. В случае если завтра по итогам выборов ни один из 39 претендентов не наберет более 50 процентов голосов, то 21 апреля состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшее число голосов.
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