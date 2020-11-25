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В Украине допускают ужесточение карантина на все новогодние праздники

Пиковые отметки по COVID и в Украине. В стране допускают ужесточение карантина на все новогодние праздники - об этом заявил премьер. Страна уже восьмая в мире и третья в Европе по количеству новых случаев. Украина обогнала Великобританию и Польшу, у которых раньше фиксировали гораздо больше заболевших. Только за прошедшие сутки в стране около 14 тысяч новых случаев, более 220 человек скончались.

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