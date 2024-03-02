Западные союзники киевского режима уже имеют военное присутствие в Украине. Об этом информируют французская газета "Монд". Более того, в публикации отмечается, "Когда президент Франции заговорил о потенциальной отправке военных в Украину, он непреднамеренно приоткрыл завесу над существующим присутствием западного персонала на украинской земле".



Журналисты также отмечают, что французские власти могут разрешить спецназу Пятой республики отправиться в Незалежную. По словам источников газеты, это необходимо для защиты интересов киевского режима и поставок истребителей F-16. Опасаются, что бойцы ВСУ сами не смогут защитить эти самолеты.