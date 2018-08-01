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В Украине из-за стихии без света остались 120 населенных пунктов

Буря ударила сразу по 4 областям страны: Львовской, Тернопольской, Волынской и Черновицкой. Сильные грозы сопровождались шквалистым ветром. Повалены десятки деревьев, оборваны линии электропередачи.

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