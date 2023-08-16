В Украине коммунальщикам и владельцам домов хотят дать право вручать повестки военнообязанным

В Верховную раду Украины внесли законопроект, который разрешит коммунальщикам и владельцам домов вручать повестки военнообязанным мужчинам на законодательном уровне.

Помимо прочего, им предлагается разрешить собирать информацию о мужчинах, подлежащих призыву на военную службу, а также содействовать их прибытию по вызову в военкомат.