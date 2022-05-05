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В Украине конфисковали 33 тыс. тонн минеральных удобрений, принадлежащих субъектам хозяйствования России и Беларуси

Генпрокуратура Украины объявила о конфискации 33 тысяч тонн минеральных удобрений, которые принадлежали субъектам хозяйствования России и Беларуси. Никаких других официальных разъяснений пока нет. Государственное мародерство в отношении белорусской собственности в последнее время обычное дело для Украины. Ранее стало известно, что железнодорожники этой страны захватили тысячи вагонов из Беларуси и России.

Грабежу и отъему подвергались также товары, которые перевозчики не успели вывезти из Украины: водители грузовиков стали заложниками, которых удалось спасти лишь чудом.

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