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В Украине легализуют марихуану

Срочное заседание Верховной рады Украины. На повестке дня - легализация марихуаны в медицинских целях. С учетом прозрачности украинской медсистемы на практике это означает, что вещество будет доступно любому желающему. Легализация марихуаны как таковая в Украине уже произошла. Еще весной этого года правительство исключило ее из перечня наркотических средств.

Экстренное предложение внесено лично Зеленским. Пресса пестрит шутками о смешном клоуне, который распорядился снабдить население "допингом".

У меня вопрос к "монобольшинству". А как вы сами полагаете: все, что вы натворили, пошло на пользу народу Украины? Да, к сожалению, вам удалось сделать землю товаром. Надеюсь, что продать ее всю до конца вы не успеете. Да, вы узаконили игорный бизнес, а сейчас готовитесь легализовать марихуану. Скажите, а кроме как поиграть в казино и накуриться, другие достижения у вашей власти есть или нет? И что мы имеем? Нас ожидают бесконечный рост тарифов, катастрофа в медицине, образовании, других сферах. Закрывая телеканалы, преследуя оппозицию, посадив под домашний арест Виктора Медведчука, вы хотите только одного: заткнуть нам рот! Но это у вас не выйдет! А все так называемые насущные вопросы, которыми вы забили повестку дня Рады, - это нуль! Где неотложное решение вопроса о мире, за который голосовали, в том числе и ваши избиратели? В вашей повестке дня ему места вовсе не нашлось!
Вадим Рабинович, народный депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Сегодня о своей отставке объявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

До сих пор он оставался единственным министром, пришедшим после смены власти в Украине в 2014 году. Авакову удавалось сохранять должность, несмотря на неоднократную смену состава правительства Украины.


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