В Украине легализуют марихуану

У меня вопрос к "монобольшинству". А как вы сами полагаете: все, что вы натворили, пошло на пользу народу Украины? Да, к сожалению, вам удалось сделать землю товаром. Надеюсь, что продать ее всю до конца вы не успеете. Да, вы узаконили игорный бизнес, а сейчас готовитесь легализовать марихуану. Скажите, а кроме как поиграть в казино и накуриться, другие достижения у вашей власти есть или нет? И что мы имеем? Нас ожидают бесконечный рост тарифов, катастрофа в медицине, образовании, других сферах. Закрывая телеканалы, преследуя оппозицию, посадив под домашний арест Виктора Медведчука, вы хотите только одного: заткнуть нам рот! Но это у вас не выйдет! А все так называемые насущные вопросы, которыми вы забили повестку дня Рады, - это нуль! Где неотложное решение вопроса о мире, за который голосовали, в том числе и ваши избиратели? В вашей повестке дня ему места вовсе не нашлось!

Вадим Рабинович, народный депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь"