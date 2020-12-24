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В Украине международные валютные организации диктуют правила игры слугам народа

Когда во всех властных структурах Украины находятся люди американского миллиардера Сороса, страну попросту разворовывают. А международные валютные организации диктуют правила игры слугам народа.
Юрий Атаманюк, экономический эксперт (Украина) (видео).

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