В Украине мигрантов маскировали под студентов

Украинская полиция раскрыла разветвленную преступную сеть, которая обеспечивала переброску нелегалов в страны Евросоюза. Иностранцы въезжали в страну под видом студентов, а затем, уплатив от 13 до 15 тысяч долларов, отправлялись дальше через Польшу в Германию и Францию. В общей сложности в рамках преступной схемы удалось переправить на Запад более 3 тысяч нелегалов. Пока задержаны лишь трое организаторов транзита мигрантов, большинству мошенников удалось скрыться.