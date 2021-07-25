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В Украине могут лишить гражданства за российский паспорт

В Украине планируют лишать гражданства жителей с российским паспортом. Инициаторами соответствующей поправки к закону выступила группа депутатов Верховной рады. На данный момент пояснительная записка отсутствует. Документ передан на рассмотрение руководству страны, его текст еще не опубликован. В случае если нововведение одобрят, оно коснется всех, кто добровольно оформил российский паспорт. С 2016 по 2020 годы это сделали 978 тысяч граждан Украины. Теперь все они могут лишиться украинского гражданства.


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