В Украине могут разместить британские войска

Теперь официально в Украине могут быть размещены войска НАТО. ОБ этом сообщило издание "Телеграф" со ссылкой на главу Минобороны Великобритании. Лондон готовит перенос программы обучения военных ВСУ непосредственно в Украину, чтобы уменьшить зависимость Киева от баз Великобритании и других членов НАТО. Кроме того, между новым министром обороны Королевства и Зеленским обсуждался вопрос применения британского военно-морского флота в Черном море. Также стали известны итоги необъявленного визита министра обороны Франции в Киев - их военно-промышленные компании заключили 16 соглашений. В частности, Украине поставят еще 6 гаубиц "Сезар".