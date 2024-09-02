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В Украине могут снизить верхнюю планку мобилизационного возраста
В Украине могут снизить верхнюю планку мобилизационного возраста до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране.
Соответствующая петиция превысила необходимую для рассмотрения Зеленским планку в 25 тыс. голосов. Сейчас верхняя граница мобилизационного возраста в Украине составляет 60 лет. Кроме того, в апреле Зеленский подписал закон о снижении нижней границы с 27 до 25 лет.
Предприятия вынуждены брать женщин даже на физически тяжелую работу - мужчины или на фронте, или уклоняются от мобилизации. На данный момент выезд из "незалежной" представителей сильного пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.
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