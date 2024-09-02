В Украине могут снизить верхнюю планку мобилизационного возраста до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране.



Соответствующая петиция превысила необходимую для рассмотрения Зеленским планку в 25 тыс. голосов. Сейчас верхняя граница мобилизационного возраста в Украине составляет 60 лет. Кроме того, в апреле Зеленский подписал закон о снижении нижней границы с 27 до 25 лет.



Предприятия вынуждены брать женщин даже на физически тяжелую работу - мужчины или на фронте, или уклоняются от мобилизации. На данный момент выезд из "незалежной" представителей сильного пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещен.