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В Украине мужчина из охотничьего ружья застрелил семь человек

В Украине мужчина из охотничьего ружья застрелил семь человек

Заявление полиции: "Около 1:00 в селе Новоселица Попельнянского района у частных прудов местный житель, арендатор, во время конфликтной ситуации с неизвестными совершил ряд выстрелов из охотничьего ружья, в результате чего смертельные огнестрельные ранения получили семь человек". На месте работают следственно-оперативные группы, они выясняют обстоятельства происшествия в Житомирской области. Подозреваемого задержали, его охотничье ружье изъяли.

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