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В Украине на фоне рекордных цен на газ дорожает уголь
На фоне рекордных цен на газ в Украине дорожает и уголь - стоимость топлива с начала года выросла в два раза - до 200 долларов за тонну. А его запасы на украинских тепловых станциях, которые дают стране треть электричества, ниже плановых - менее миллиона тонн. При этом, как заявил премьер-министр Шмыгаль, Киев не собирается проводить переговоры с Россией по заключению прямого контракта на поставку природного газа. Заявление политика и "слуг народа" уже оценили украинцы и эксперты, они недоумевают как те оказались во власти.
Тем временем ТЭС Украины приостанавливают работу из-за нехватки угля. 12 из 23 энергоблоков государственной генерирующей компании "Центрэнерго" уже прекратили работу. Общий запас топлива на ТЭС - 41 с половиной тысяча тонн, а этого хватит на 5-11 дней.
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