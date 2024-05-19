3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Украине начал действовать закон о мобилизации - мужчины предпочитают оставаться дома
В Украине опустели улицы. С субботы, 18 мая, в стране действует закон о мобилизации - мужчины предпочитают оставаться дома. А те, что продолжают ходить на работу, рискуют оказаться объектом внимания полиции, которая теперь выполняет функцию сотрудников военкоматов. В Сети есть кадры, как силовики пытаются мобилизовать работника шиномонтажа.
Автор еще одного ролика сообщил, что из пятерых его коллег-трактористов ни один после сверки данных не вернулся. Зато сотрудники силовых органов, судьи, министры и их заместители, а также депутаты избавлены от подобных рисков. Их новый закон не касается.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов