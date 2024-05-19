В Украине начал действовать закон о мобилизации - мужчины предпочитают оставаться дома

В Украине опустели улицы. С субботы, 18 мая, в стране действует закон о мобилизации - мужчины предпочитают оставаться дома. А те, что продолжают ходить на работу, рискуют оказаться объектом внимания полиции, которая теперь выполняет функцию сотрудников военкоматов. В Сети есть кадры, как силовики пытаются мобилизовать работника шиномонтажа.

Автор еще одного ролика сообщил, что из пятерых его коллег-трактористов ни один после сверки данных не вернулся. Зато сотрудники силовых органов, судьи, министры и их заместители, а также депутаты избавлены от подобных рисков. Их новый закон не касается.