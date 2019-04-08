В Украине началась агитация перед вторым туром президентских выборов, назначенных на 21 апреля

Как сообщил ЦИК страны, она продлится до 24 часов 19 апреля. Главной интригой предвыборной гонки по-прежнему являются дебаты. Правда, до сих пор остаются неясными ни время их проведения, ни место.

Однако Центризбирком данную инициативу называет незаконной и настаивает на теледебатах в помещении общественной телерадиокомпании. Отметим, по закону словесная дуэль кандидатов на высший государственный пост должна пройти в прямом эфире в последнюю пятницу перед днем повторного голосования - то есть 19 апреля. Но действующий президент Украины пригласил своего соперника на дебаты 14 апреля.