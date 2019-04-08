3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Украине началась агитация перед вторым туром президентских выборов, назначенных на 21 апреля
Как сообщил ЦИК страны, она продлится до 24 часов 19 апреля. Главной интригой предвыборной гонки по-прежнему являются дебаты. Правда, до сих пор остаются неясными ни время их проведения, ни место.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский намерены встретиться на киевском стадионе "Олимпийский".
Однако Центризбирком данную инициативу называет незаконной и настаивает на теледебатах в помещении общественной телерадиокомпании. Отметим, по закону словесная дуэль кандидатов на высший государственный пост должна пройти в прямом эфире в последнюю пятницу перед днем повторного голосования - то есть 19 апреля. Но действующий президент Украины пригласил своего соперника на дебаты 14 апреля.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все