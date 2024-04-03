В Украине началась кампания с требованием отставки Зеленского

В Украине ширится кампания с требованием немедленного проведения президентских выборов. По конституции страны, они должны были состояться 31 марта. Соответственно, в настоящее время Зеленский формально является президентом с истекшим сроком полномочий, а с 20 мая сделается полноценно нелегитимным.

Украинцы в соцсетях публикуют материалы с хэштегом "выбор найден", а во многих людных местах появились наклейки "Просроченный Зеленский". Впрочем, похоже, покидать свое кресло он не намерен. Накануне глава киевского режима подписал указ о снижении призывного возраста на 2 года - теперь с 25 лет. Поскольку мобилизация сегодня используется в качестве главного репрессивного механизма, похоже, Зеленский нашел способ усмирить своих противников.