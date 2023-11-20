В Украине начались перебои с доставкой многих товаров

Службы предупреждают, что оговоренные ранее сроки сейчас не действуют, и вообще не берутся назвать конкретные даты поставок заказов. На задержки жалуются также промышленники, фармацевты и заправщики.

За прошлую неделю на АЗС стоимость автогаза подскочила сразу на 2 гривны. Одна из главных причин - трудности в логистике. Есть проблемы с импортом вакцин: не всегда в больших очередях удается соблюдать требования температурного режима. А в ближайшее время могут начаться и перебои с продуктами.