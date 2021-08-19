В Украине начинается передача частных земель в пользу государства

В Украине начнут отбирать земельные участки на приграничных территориях. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Теперь власти могут принудительно отчуждать землю и недвижимость вблизи госграницы. За ближайшие полгода в стране будет произведена ревизия. Власти определят арендаторов или собственников таких участков, после - лишат их права собственности и передадут землю в пользу погранкомитета.