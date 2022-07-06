В Украине наемники полка Калиновского ликвидированы, часть в плену

Под Лисичанском союзные войска ликвидировали наемника, который выдавал себя за "командира батальона "Волат",он входит в состав полка Калиновского. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов и СМИ. Как сообщается, денацифицирована большая группа наемников, среди которых был уроженец Бреста Иван Марчук с позывным "Брест". С 2014 года он участвовал в убийствах граждан Донбасса, до этого был наемником в составе Французского легиона. Этот персонаж привлекался к уголовной ответственности за тяжкие статьи: поджоги, вооруженные нападения, незаконное ношение оружия. По его словам, Киев должен был стать "могилой для русских". Горе-войско под началом Марчука отправили организовать "прорыв" на Лисичанском направлении, но его обратили в бегство. Многие убиты. Известно, что еще несколько наемников с белорусскими паспортами находятся в плену.

И вот первые допросы тех, кто выжил, начинают появляться в Сети. Например, показания Яна Дюрбейко с позывным "Тромбли". Ян подтвердил, что украинские и западные спецслужбы втягивали белорусскую молодежь в оппозиционную деятельность задолго до спецоперации. А с началом боевых действий его и других членов заставили воевать на стороне ВСУ под угрозой выдачи белорусским властям.



Еще одно видео с пленным боевиком полка Кастуся Калиновского. Его зовут Сергей Дегтев, позывной "Клещ". Сергей был в одной группе с Яном Дюрбейко, и им обоим повезло, остальные члены их группы погибли. Его история также началась с минских беспорядков и бегства в Украину с помощью так называемого "Белорусского дома".

