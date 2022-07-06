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В Украине наемники полка Калиновского ликвидированы, часть в плену
Под Лисичанском союзные войска ликвидировали наемника, который выдавал себя за "командира батальона "Волат",он входит в состав полка Калиновского. Об этом сообщает ряд телеграм-каналов и СМИ. Как сообщается, денацифицирована большая группа наемников, среди которых был уроженец Бреста Иван Марчук с позывным "Брест". С 2014 года он участвовал в убийствах граждан Донбасса, до этого был наемником в составе Французского легиона. Этот персонаж привлекался к уголовной ответственности за тяжкие статьи: поджоги, вооруженные нападения, незаконное ношение оружия. По его словам, Киев должен был стать "могилой для русских". Горе-войско под началом Марчука отправили организовать "прорыв" на Лисичанском направлении, но его обратили в бегство. Многие убиты. Известно, что еще несколько наемников с белорусскими паспортами находятся в плену.
И вот первые допросы тех, кто выжил, начинают появляться в Сети. Например, показания Яна Дюрбейко с позывным "Тромбли". Ян подтвердил, что украинские и западные спецслужбы втягивали белорусскую молодежь в оппозиционную деятельность задолго до спецоперации. А с началом боевых действий его и других членов заставили воевать на стороне ВСУ под угрозой выдачи белорусским властям.
Еще одно видео с пленным боевиком полка Кастуся Калиновского. Его зовут Сергей Дегтев, позывной "Клещ". Сергей был в одной группе с Яном Дюрбейко, и им обоим повезло, остальные члены их группы погибли. Его история также началась с минских беспорядков и бегства в Украину с помощью так называемого "Белорусского дома".
Это не единственный представитель полка, находящийся в плену. Примечательно, какая тишина сейчас царит в стенах беглых кураторов, сидящих в Польше и Литве, - тех, кто и позвал этих людей на убой. Почему-то эта тема с принуждением под видом "помогать" Украине замалчивается. Очень удобно сидеть и рубить деньги, пока ребят попросту отправили на бойню. Их цель - натренировать и подготовить революционеров с боевым опытом для последующих деструктивных действий в Беларуси. Вот только не все проходят такие принудительные тренировки до конца. Десятки гробов - такая цена, видимо, за хорошую жизнь отдельных. Кто теперь объяснит родителям, что детей просто использовали? Сидящая на грантах и получающая миллионы верхушка предателей, наверняка, теперь поможет родным погибших?! Но что-то подсказывает, что людей попросту забудут.
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