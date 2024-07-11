В Украине нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией - СВР

В российском журнале "Разведчик" был опубликован материал о том, что Служба внешней разведки (СВР) РФ получила данные о поисках американцами альтернативы Владимиру Зеленскому, сообщает БЕЛТА.

В статье отмечается, что на Западе крайне обеспокоены динамикой общественных настроений в Украине. В Госдепартаменте США и европейской внешнеполитической службе констатируют, что среди украинских граждан нарастает недовольство затягиванием конфликта с Россией, стремительно распространяется апатия, усиливается недоверие к государственным институтам, тем более что легитимность Владимира Зеленского после истечения пятилетнего срока президентских полномочий 20 мая 2024 года вызывает большие сомнения даже у его сторонников.

При этом, как говорится в материале, американцы и европейцы заинтересованы, чтобы Зеленский оставался на посту, поскольку на него "завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как украинским представителям власти, так и западным производителям вооружений". В этой обстановке Вашингтон и его союзники убеждают оппонентов Зеленского в Украине "до поры до времени" проявлять сдержанность, отмечается в документе.

В то же время американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, отмечается в статье. Соответствующие контакты установлены с лидером партий "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. "Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины А. Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ В. Залужным и экс-спикером Верховной рады Д. Разумковым. Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них", - констатируется в материале.

В журнале также сообщается о готовившейся в марте 2024 года отправке в Украину французского воинского контингента.

Глава СВР Сергей Нарышкин 19 марта заявлял, что Париж уже готовит для отправки в Украину воинский контингент, численность которого составит около 2 тыс. человек. Франция тогда это опровергала.

"Во французской армии обеспокоены возросшим числом французов, погибших на украинском ТВД (театре военных действий). Отмечается, что только в результате уничтожения Вооруженными силами РФ пункта временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января 2024 года погибли "десятки граждан Франции", а с тех пор "такие удары стали нормой в украинском конфликте". Как неофициально признают во французском Министерстве обороны, подобных потерь за рубежом страна не знала со времен войны в Алжире во второй половине ХХ века", - отмечается в статье.

Число убитых французов "тщательно скрывается, как и сам факт задействования французских военных в Украине". Кроме того, число погибших французов "уже превысило психологически значимый порог".

"Из-за этого причастные ведомства заняты решением практических вопросов: организацией похорон, выплат компенсаций семьям погибших и пенсий инвалидам", - говорится в материале.

Обнародование информации о количестве убитых французов на территории Украины способно спровоцировать массовые протесты, отмечается в статье. Военное руководство Франции опасается также недовольства в среде действующих офицеров среднего звена, которых среди погибших "непропорционально много", и уже на нынешнем этапе фиксируются проблемы с поиском добровольцев для ротации в Украине.

"Тем не менее, по имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка 2 тыс. человек. В военном ведомстве Франции опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать в Украине незаметно. Таким образом, оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских ВС", - говорится в материале.

Как сообщает ТАСС, идея о возможной отправке в Украину сухопутных войск западных стран стала обсуждаться после заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который в конце февраля утверждал, что этот вопрос поднимался на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. По его словам, тогда участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Позже он вновь допустил рассмотрение вопроса об отправке войск в Украину в случае просьбы Киева, "если российские силы прорвут линию фронта", а затем газета Le Monde сообщила, что Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов в Украину.