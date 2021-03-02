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В Украине народные депутаты под особым контролем

Cледят в Украине не только за состоянием здоровья медработников, но и за общественными деятелями. И под особым контролем народные депутаты.

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