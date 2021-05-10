В Украине националисты избили оператора за вопросы о Дне Победы

Совсем не праздничные кадры приходят из Украины, где, судя по всему, своеобразная свобода мнений. Львовские националисты избили оператора за вопросы о Дне Победы. Мужчина взял интервью у прохожих об их отношении к 9 Мая. После этого стал жертвой нападения. Сейчас он госпитализирован. Кадры жестокого избиения активно распространяются среди нацистских сообществ в социальных сетях. Информации о задержании преступников не поступало.