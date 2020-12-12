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В Украине националисты повалили гигантскую ханукальную свечу
Здесь актам вандализма уже никто не удивляется. Радикалы выступили с антисемитским заявлением. Хулиган пожелал "украинцам - силы, евреям - могилы". Хочется верить - им уже заинтересовались правоохранители. Накануне евреи планеты, включая украинских, отмечали один из главных своихпраздников - Хануку.
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