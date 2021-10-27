В Украине не хватает медицинского кислорода

Я не верю в наивность власти, в то, что это просто так происходит. Во-первых, кислорода не хватало и до COVID, этих мощностей не хватало. Это вопрос действительно управления отраслью. Во-вторых, 2 года COVID длится, никто ничего с этой историей с кислородом не сделал. Как мы видим, и с ситуацией с вакцинами, когда заявили украинские производители, что они готовы начать, если государство гарантирует закупки. Они готовы начать разработку вакцины, но это не было сделано. И эта ситуация показывает 2 вещи: закупки в любой ситуации делаем валютные, за государственный счет. Счетная палата на протяжении нескольких лет, в том числе последних двух лет COVID, неоднократно говорила о том, что даже в разных регионах какие-то медицинские мелочи закупаются с разницей в десятки. И никто с этим ни чего не делает.

Елена Дьяченко, политолог (Украина)