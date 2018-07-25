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В Украине непогода оставила без электричества 66 населенных пунктов

Больше всего пострадали Львовская и Киевская области. Сейчас проводятся работы по восстановлению электроэнергии. Однако в большинстве областей страны вновь пройдут дожди, ожидаются грозы, ливни и шквалистое усиление ветра.

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