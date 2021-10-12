3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Украине непривитым людям запретили пользоваться общественным транспортом
В Украине непривитым запретили пользоваться общественным межобластным транспортом. Ограничение коснулось передвижений на автобусах, поездах и самолетах. Для поездок можно использовать отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за трое суток до поездки.
Коронавирус еще острее поставил вопросы актуального для страны социального кризиса. Как показывает практика, проблемы выплат и господдержки - далеко не то, что интересует официальный Киев.
Киев вошел в топ-10 городов планеты с самым грязным воздухом
Не радуют граждан страны и лидирующие строчки рейтингов. Киев попал в десятку городов мира с самым плохим качеством воздуха. Такие данные приводит компания IQAir.Киев занял восьмую позицию с показателем загрязненности 138 - при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в городе характеризуетсякак "нездоровый для чувствительных групп населения". В тройку лидеров антирейтинга вошли польский Краков, пакистанский Лахор и индийская Калькутта.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе