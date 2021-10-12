В Украине непривитым людям запретили пользоваться общественным транспортом

В Украине непривитым запретили пользоваться общественным межобластным транспортом. Ограничение коснулось передвижений на автобусах, поездах и самолетах. Для поездок можно использовать отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за трое суток до поездки.



Коронавирус еще острее поставил вопросы актуального для страны социального кризиса. Как показывает практика, проблемы выплат и господдержки - далеко не то, что интересует официальный Киев.