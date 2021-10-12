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В Украине непривитым людям запретили пользоваться общественным транспортом

В Украине непривитым запретили пользоваться общественным межобластным транспортом. Ограничение коснулось передвижений на автобусах, поездах и самолетах. Для поездок можно использовать отрицательный ПЦР-тест. Он должен быть сделан не позднее, чем за трое суток до поездки.

Коронавирус еще острее поставил вопросы актуального для страны социального кризиса. Как показывает практика, проблемы выплат и господдержки - далеко не то, что интересует официальный Киев.

Киев вошел в топ-10 городов планеты с самым грязным воздухом

Не радуют граждан страны и лидирующие строчки рейтингов. Киев попал в десятку городов мира с самым плохим качеством воздуха. Такие данные приводит компания IQAir.Киев занял восьмую позицию с показателем загрязненности 138 - при норме в 50. Уровень загрязнения воздуха в городе характеризуетсякак "нездоровый для чувствительных групп населения". В тройку лидеров антирейтинга вошли польский Краков, пакистанский Лахор и индийская Калькутта.

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