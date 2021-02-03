В Украине неугодные действующей власти телеканалы прекращают эфирное вещание из-за санкций государства

Под Верховной радой собираются люди. Причина - сразу несколько неугодных действующей власти телеканалов прекращают эфирное вещание из-за санкций государства. Речь о "112 Украина", NewsOne и ZIK. Указ о блокировке сразу на пять лет подписал Владимир Зеленский. В перечень ограничений входят закрытие активов, ограничение торговых операций, аннулирование лицензий и другие запреты. Тысячи людей в итоге могут остаться без работы, миллионы - без любимых каналов. Журналисты в панике. Они могут выйти в эфир теперь лишь через интернет.



В Верховной раде прозвучало мнение - объявить Зеленскому импичмент





Украинские каналы называют это решение политической расправой с неугодными СМИ и намерены оспаривать решение о санкциях в судах, в том числе международных. Оппозиция называет решение президента страны узурпацией власти. Персональные санкции применили также против депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Казака. К слову, именно эта партия стала самой популярной среди украинских избирателей. Напомним, результаты опроса опубликовал Киевский международный институт социологии. Ну а эксперты уже рассуждают о вероятности вынесения импичмента президенту.







Политика двойных стандартов



Что же касается оплотов демократии - Евросоюза и США? С их стороны ни слова о притеснении принципов свободы слова. Более того, посольство Соединенных Штатов уже давно говорит об "информационной угрозе" внутри страны. Ну а правительство "Незалежнай" по привычке в который раз бежит исполнять прихоти своих кормильцев. Поэтому ждать конструктивных заявлений от Запада не стоит - невыгодно. В свою очередь раскритиковали меры внутри страны в Национальном союзе журналистов.