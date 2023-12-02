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Работник медицинской компании обвинил западных врачей в незаконном изъятии органов бойцов ВСУ

Громкий скандал разгорается в Украине. Работник медицинской компании Global Surgical and Medical SupportGroup (GSMSG) обвинил западных врачей в незаконном изъятии органов бойцов ВСУ. Якобы в прифронтовой зоне многие раненые украинские солдаты становятся жертвами военных трансплантологов и даже называют имена и фамилии преступников. Будет ли проверка по этому громкому делу, вопрос риторический.

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