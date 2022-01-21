В Украине останавливаются энергоблоки на ТЭС

Ведь простые украинцы и без войны фактически на военном положении. Из-за нехватки угля остановлены уже 10 из 23 энергоблоков теплоэлектростанций страны. Из-за резкого повышения цены на газ встают стекольные заводы. Скоро ходить в магазин там будут с собственными бидончиками. При этом расходы на обустройство границы с Россией в рамках проекта "Стена" уже превысили 86 миллионов долларов.