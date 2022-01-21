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В Украине останавливаются энергоблоки на ТЭС
Ведь простые украинцы и без войны фактически на военном положении. Из-за нехватки угля остановлены уже 10 из 23 энергоблоков теплоэлектростанций страны. Из-за резкого повышения цены на газ встают стекольные заводы. Скоро ходить в магазин там будут с собственными бидончиками. При этом расходы на обустройство границы с Россией в рамках проекта "Стена" уже превысили 86 миллионов долларов.
Украина на пороге дефолта
Киеву пора задуматься о реальных проблемах. Страна на пороге дефолта. Неутешительный прогноз сделал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины.
По его словам, в последнее время государство привлекало внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Прибыльность краткосрочных и долгосрочных бумаг подскочила до неадекватных величин. В частности, стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы. Киеву вот-вот перестанут предоставлять кредиты на коммерческих условиях.
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