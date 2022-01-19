В Украине останавливаются предприятия по производству стекла

Производители в Украине находятся на грани банкротства из-за непомерной цены на газ. Профильная ассоциация "Стекло Украины" сообщила: под угрозой увольнения 12 тысяч работников. Из-за роста стоимости энергоресурсов три предприятия стекольной отрасли уже полностью остановились, а остальные перешли в стадию технологического простоя, чтобы не допустить полной остановки печей.