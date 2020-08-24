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В Украине отмечают сегодня 29-ю годовщину провозглашения своей независимости

Праздничная атмосфера по всей стране. Состоялись церемонии поднятия государственного флага и возложения цветов. В Киеве ветераны, добровольцы и волонтеры провели марш защитников Украины. Участие в торжественных мероприятиях в столице принял президент Украины.

Беларусь за укрепление добрососедства

Президент Беларуси Александр Лукашенко

направил поздравление Владимиру Зеленскому

, подтвердив заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения. Александр Лукашенко поздравил и

президента благотворительного фонда "Украина" Леонида Кучму

. С благодарностью отметил его личный вклад в укрепление дружбы и успешного взаимодействия наших стран.

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