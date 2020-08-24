3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Украине отмечают сегодня 29-ю годовщину провозглашения своей независимости
Праздничная атмосфера по всей стране. Состоялись церемонии поднятия государственного флага и возложения цветов. В Киеве ветераны, добровольцы и волонтеры провели марш защитников Украины. Участие в торжественных мероприятиях в столице принял президент Украины.
Беларусь за укрепление добрососедства
Президент Беларуси Александр Лукашенко
, подтвердив заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения. Александр Лукашенко поздравил и
. С благодарностью отметил его личный вклад в укрепление дружбы и успешного взаимодействия наших стран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело