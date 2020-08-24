В Украине отмечают сегодня 29-ю годовщину провозглашения своей независимости

Праздничная атмосфера по всей стране. Состоялись церемонии поднятия государственного флага и возложения цветов. В Киеве ветераны, добровольцы и волонтеры провели марш защитников Украины. Участие в торжественных мероприятиях в столице принял президент Украины.





Беларусь за укрепление добрососедства

Президент Беларуси Александр Лукашенко

, подтвердив заинтересованность в расширении всестороннего белорусско-украинского сотрудничества на принципах равенства и уважения. Александр Лукашенко поздравил и