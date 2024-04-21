В Украине ожидается лето без света. Длительность отключений электроэнергии по всей стране может составлять до 6 часов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Центр исследований энергетики.



Что касается предстоящей зимы, то обойтись без отключений или с минимальными ограничениями "незалежная" сможет только в том случае, если будет восстановлен максимум поврежденных мощностей. А это нереально. Украина потеряла до семи гигаватт генерации. Это весьма огромный объем, признал министр энергетики.