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В Украине ожидается лето без света

В Украине ожидается лето без света. Длительность отключений электроэнергии по всей стране может составлять до 6 часов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на Центр исследований энергетики.

Что касается предстоящей зимы, то обойтись без отключений или с минимальными ограничениями "незалежная" сможет только в том случае, если будет восстановлен максимум поврежденных мощностей. А это нереально. Украина потеряла до семи гигаватт генерации. Это весьма огромный объем, признал министр энергетики.

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