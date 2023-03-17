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В Украине планируется производить ядерное топливо

В Украине планируется производить ядерное топливо

Украина заявила, что планирует начать производство ядерного топлива. Минэнерго хочет им заменить российское, сообщаетРИА Новости.

В сообщении Минэнерго Украины говорится: "В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке. По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года", - говорится в сообщении Минэнерго Украины

Известно, что Украина уже начала производить составные части топливных блоков серии ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор). Проект реализуется в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

"Украина, отказавшись от российского ядерного топлива, перевела свои атомные энергоблоки на ядерное топливо американского производителя Westinghouse. Осуществить такой переход также изъявили желание Чехия, Словакия, Финляндия, Болгария",– сообщается в Минэнерго.

Фото:vm.ru

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