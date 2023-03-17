В Украине планируется производить ядерное топливо

В сообщении Минэнерго Украины говорится: "В Украине будут производить ядерное топливо, которое заменит российское на европейском рынке. По плану на создание собственной линии по производству ядерного топлива Энергоатом планирует выйти за три года", - говорится в сообщении Минэнерго Украины