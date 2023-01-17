В Украине подняли вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью

Депутат украинской Верховной рады Алексей Гончаренко призвал разорвать дипотношения с Беларусью. Об этом пишет БелТА , ссылаясь на сайт президента Украины Владимира Зеленского.

Петиция, которую создал депутат, зарегистрирована на ресурсе украинского президента 17 января. И по правилам сайта, есть 90 дней, чтобы она набрала 25 тыс. подписей. Только после этого ее передадут на рассмотрение украинскому президенту.