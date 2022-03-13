В Украине погиб американский журналист Брент Рено

Украинские власти сообщают, что в Ирпене погиб американский журналист - корреспондент New York Times Брент Рено. Вместе с ним были ранены двое его коллег. При этом издание заявляет, что корреспондент у них не работает с 2015 года, а бейдж, найденный при нем, был выдан Рено много лет назад.