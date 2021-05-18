В Украине полицейские избили парня из-за отсутствия маски

Абсурдные кадры приходят из Украины. На автовокзале в Днепре полицейские избили молодого человека за отсутствие на нем медицинской маски. По сообщениям местных СМИ, парень проходил практику на терминалах самообслуживания. Защитную повязку не надел из-за приступа астмы. Правоохранители разбираться не стали. Пострадавшего госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.